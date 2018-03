Após goleada, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique participam do treino do Santos

Após brilhar na sua estreia no Campeonato Paulista, com a vitória por 6 a 2 sobre o Linense na noite de sexta-feira, o Santos retomou a sua rotina de treinamentos neste sábado com duas novidades para o seu setor ofensivo: os atacantes Ricardo Oliveira e Bruno Henrique treinaram normalmente e devem ficar logo à disposição do técnico Dorival Júnior.

Bruno Henrique foi o último reforço a chegar ao Santos para a temporada 2017. E ele ainda perdeu alguns dias de treino para providenciar a sua mudança da Alemanha para o Brasil. Neste domingo, porém, fez a sua primeira atividade ao lado dos companheiros de clube.

Já Ricardo Oliveira deu um passo importante para estrear em 2017. Após perder as duas primeiras semanas da pré-temporada por estar com caxumba, o centroavante fez neste sábado o seu primeiro treinamento com bola.

Outros desfalques do Santos na sua estreia no Paulistão, o volante Leandro Donizete, que foi poupado pela comissão técnica, e o zagueiro Cleber, que ainda teve o seu contrato regularizado, participou normalmente da atividade no CT Rei Pelé.

O domingo será de folga para o elenco do Santos, que na segunda-feira voltará a treinar, intensificando a preparação para o seu próximo compromisso no Paulistão, em 11 de fevereiro, no Pacaembu, contra o Red Bull Brasil.