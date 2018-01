Após goleada, seleção Sub-23 treina à tarde Menos de 12 horas após a boa estréia no Pré-Olímpico, a seleção brasileira Sub-23 volta aos trabalhos nesta quinta-feira à tarde, sob o comando do técnico Ricardo Gomes. Os jogadores que atuaram desde o início na goleada por 4 a 0 sobre a Venezuela, quarta-feira, fazem relaxamento muscular na piscina, enquanto os demais treinam no campo do Club Huachipato visando a partida contra o Paraguai, sexta-feira, às 23h10. As atividades estão previstas para as 18 horas de Brasília (17 horário local).