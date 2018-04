Após goleada, Wagner aposta na torcida do Vasco para dar troco no Racing

Uma semana depois da goleada de 4 a 0 para o Racing, o Vasco terá a chance da revanche nesta quinta-feira, em São Januário, pelo Grupo E da Copa Libertadores. E o meia Wagner aposta na força da torcida para levar o time carioca ao importante triunfo, que será decisivo para as ambições da equipe na competição.

"O Racing possui uma equipe de qualidade e demonstrou isso no último jogo, mas nós jogaremos dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Chegamos confiantes para essa partida", disse o meia, ciente da situação complicada do Vasco na competição sul-americana.

Um tropeço nesta quinta pode significar o fim de qualquer chance de classificação da equipe para a fase de mata-mata. Isso porque o Vasco tem apenas um ponto no grupo, em três jogos disputados, e ocupa a quarta e última colocação da chave. Mesmo se vencer, terá que torcer por uma combinação de resultados para obter uma das duas vagas do grupo nas oitavas de final.

"Queremos vencer o jogo e por isso vamos procurar ser bastante agressivos aqui dentro de São Januário. Que seja uma noite abençoada e a gente consiga sair de campo com os três pontos", projetou o experiente jogador, que vai completar 50 jogos com a camisa vascaína nesta quinta.

"Estou muito feliz e realizado por estar atingindo essa marca. Em todos os clubes que passei no Brasil, consegui ir bem e atingir marcas boas, conquistar títulos. Me sinto muito honrado por completar 50 jogos com essa camisa. Agora a minha meta vai ser chegar aos 100", disse Wagner, que chegou ao clube no início do ano passado, vindo do chinês Tianjin Teda.