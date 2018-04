Após golear o Prudente, Tite exalta regularidade do Corinthians

Satisfeito por mais uma vitória do Corinthians, o técnico Tite fez elogios ao time e exaltou a regularidade demonstrada nas últimas rodadas do Paulistão. A goleada por 4 a 0 sobre o Prudente, neste sábado, no Pacaembu, levou a equipe à liderança provisória da tabela.

"É o segundo jogo que a equipe se repete, no mesmo sistema, e manteve o padrão. O time tem credibilidade quando passa por uma sequência de jogos mantendo o mesmo nível", avaliou Tite, que perdeu jogadores importantes do elenco nas últimas semanas. Ronaldo se aposentou, enquanto Roberto Carlos e Jucilei foram jogar na Rússia. "A equipe ainda está em um processo de ajuste. Estamos reconstruindo o trabalho".

Sem Ronaldo, o Corinthians tem contado com o grande aproveitamento de Liédson, novo camisa 9 do time. Neste sábado, o atacante balançou a rede duas vezes e chegou a expressiva média de 7 gols em cinco partidas. "Está dando tudo certo. O time todo está de parabéns pela entrega. Viemos de um 2 x 0, um 3 x 1, agora um 4 x 0. Estamos no caminho certo", celebrou.

Na sua avaliação, a união do grupo tem sido fundamental para buscar os bons resultados no Estadual. "A união do grupo está muito boa. O time está motivado, querendo ganhar esse título. Todo mundo ajuda todo mundo, e isso é muito importante no futebol", comentou.

Dentinho, que não marcava havia oito jogos, encerrou o jejum no sábado e dedicou seu gol ao ex-companheiro Ronaldo. "É sempre bom balançar as redes. Dedico esse gol ao Ronaldo e a toda minha família", disse o atacante, feliz pela reação do time no campeonato. "Pegamos o ritmo de jogo, nossa equipe tem ido super bem e estão todos de parabéns".

Para se manter na liderança da tabela, o Corinthians vai torcer contra o Palmeiras neste domingo. O rival, que fará o clássico com o São Paulo, no Morumbi, precisa da vitória para chegar aos 23 pontos e superar o time do Parque São Jorge, que tem 22.

