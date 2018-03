Após grande atuação, Jailson divide méritos: 'Não jogo sozinho'

Principal destaque da vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o Santos, sábado, na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, Jailson descartou o título de herói. Apesar de ter feito quatro grandes defesas, o goleiro dividiu os méritos com os demais jogadores.

"A equipe foi a melhor em campo. Não jogo sozinho, não", disse o goleiro.

+ Palmeiras bate o Santos e larga na frente em semifinal do Paulistão

+ TEMPO REAL - Saiba como foi a vitória do Palmeiras

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jailson só pôde atuar no sábado por causa de um efeito suspensivo concedido pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) na sexta-feira. O goleiro havia sido suspenso por três jogos pelo pênalti cometido em Renê Junior e as declarações contra a arbitragem dadas após o clássico com o Corinthians, na primeira fase do Estadual. Agora, a previsão do tribunal é julgar Jailson novamente somente no dia 2 de abril. Assim, ele está livre para jogar inclusive a primeira decisão do Campeonato Paulista caso o Palmeiras e elimine o Santos.

Na terça-feira, novamente no Pacaembu, desta vez com torcida única alviverde, o Palmeiras tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar à final. Se perder por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Comedido, Jailson não vê o Palmeiras como favorito, apesar da vantagem conquista na primeira partida. "A gente sabe que ainda tem 90 minutos, não ganhamos nada", disse.

O atacante Willian, autor do gol da vitória de sábado, seguiu o discurso do goleiro e citou como exemplo os confrontos das quartas de final contra o Novo Horizontino. Mesmo após vitória por 3 a 0 no primeiro jogo, fora de casa, a equipe não tirou o pé do acelerador na partida de volta, no Allianz Parque, e goleou por 5 a 0.

"Sabemos da vantagem, é importante, mas não podemos nos acomodar em cima dela. O estádio vai estar lotado, isso nos empurra. Temos de ser inteligentes. Entrar como se estivesse 0 a 0, assim como foi contra o Novorizontino", comparou Willian.