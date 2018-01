Após homenagem à Chapecoense, Kashima bate o Auckland na estreia do Mundial

Com uma virada no segundo tempo, conquistada depois de ter tomado um gol já na etapa final, o Kashima Antlers venceu Auckland City por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Yokohama, no Japão, no jogo que abriu esta edição do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo, por sua vez, só começou após os dois times se reunirem no meio do campo e respeitarem um minuto de silêncio em homenagem às 71 vítimas da tragédia aérea com o avião que levava a equipe da Chapecoense até Medellín para a final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, no último dia 29 de novembro.

Representante do país-sede da competição como atual campeão japonês, o Kashima Antlers assim avançou às quartas de final do Mundial e se credenciou para enfrentar o sul-africano Mamelodi Sundowns, campeão do seu continente, domingo, às 8h30 (de Brasília), em Osaka.

Quem ganhar este duelo vai enfrentar nas semifinais da competição o Atlético Nacional, da Colômbia, atual campeão da Copa Libertadores e que passou a contar com um carinho imenso do povo brasileiro depois da série de homenagens que fez à Chapecoense após o trágico acidente ocorrido na semana passada. Mais do que isso, o clube também pediu - e foi atendido pela Conmebol - para que o título da Copa Sul-Americana fosse dado ao clube catarinense.

Neste confronto de quinta-feira no Estádio Internacional de Yokohama, o Auckland City, da Nova Zelândia, chegou a abrir o placar aos 4 minutos do segundo tempo, quando Dae-Wook Kim desviou de cabeça para as redes uma falta batida pelo argentino Tade pelo lado direito.

A equipe da casa, porém, não se abateu e alcançou o empate aos 19 minutos. Em boa trama do ataque japonês, Akasaki, que acabara de substituir o atacante brasileiro Fabrício, recebeu a grande área e bateu cruzado para fazer 1 a 1.

Depois disso, o duelo parecia se encaminhar para a prorrogação, mas o Kashima Antlers conseguiu a virada com um gol aos 42 minutos. Em novo cruzamento na área, Kanazaki, que também saíra do banco de reservas ao substituir Ogasawara, cabeceou para o gol ao aproveitar uma falha na marcação adversária para fazer 2 a 1.

Para o Auckland City, a derrota significou a sexta eliminação em estreias no Mundial. Recordista de participações na competição como representante da Oceania, o time disputou o torneio organizado pela Fifa por oito vezes, sendo que em sua melhor campanha ficou em terceiro lugar na edição de 2014, quando derrotou o Cruz Azul do México, nos pênaltis, após cair apenas na prorrogação diante do San Lorenzo, da Argentina, nas semifinais.

FICHA TÉCNICA

KASHIMA ANTLERS 2 X 1 AUCKLAND CITY

KASHIMA ANTLERS - Sogahata; Nishi, Hwang, Shoji e Yamamoto; Nagaki, Shibasaki, Endo e Ogasawara (Kanazaki); Shoma e Fabrício (Akasaki). Técnico: Ishii Masatada.

AUCKLAND CITY - Zubikarai; White, Kim Dae-wook, Berlanga e Iwata; Tavano, Lewis, Iwata e Tade (Berry); João Moreira e De Vries (Lea'alafa). Técnico: Ramon Tribulietx.

GOLS - Dae-Wook Kim, aos 4, Akasaki, aos 19, e Kanazaki, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Janny Sikazwe (ZAM).

CARTÕES AMARELOS - Nishi.

PÚBLICO - 17.667 torcedores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio Internacional de Yokohama, no Japão (JAP).