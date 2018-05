Após homenagem à Chapecoense, Liverpool bate Leeds e avança na Copa da Liga

Em um dia de luto no Brasil e em toda a América do Sul, o futebol europeu não parou nesta terça-feira. Depois de fazer uma bonita homenagem à Chapecoense, o Liverpool encarou o Leeds United em Anfield Road e venceu por 2 a 0, garantindo classificação para a semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Antes da bola rolar, a torcida do Liverpool cantou a plenos pulmões a música símbolo do clube, You'll Never Walk Alone (vocês nunca vão andar sozinhos, em tradução literal), enquanto os jogadores dos dois clubes estavam reunidos no centro do gramado. Depois, o locutor do Anfield Road expressou o sentimento de pesar pela tragédia ocorrida nas proximidades de Medellín e todo o estádio cumpriu um minuto de absoluto silêncio.

Com a bola rolando, o Liverpool, com um time reserva, demorou a conseguir abrir o placar. Isso só aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo, quando Arnold cruzou e Origi marcou de carrinho.

Como a Copa da Liga é realizada sempre em jogo único, o Leeds precisava buscar o empate, se abriu e tomou o segundo gol. Wijnaldum recebeu na área e tocou para Woodburn, livre, fuzilar o goleiro. Foi apenas o primeiro gol da carreira do atacante galês, que fez 17 anos no mês passado e jogava sua segunda partida pelo clube, saindo do banco.

O adversário do Liverpool na semifinal só vai ser definido em sorteio na quarta-feira. Também na quarta, o Arsenal recebe o Southampton, enquanto o Manchester United joga em casa contra o West Ham.