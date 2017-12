Após imbróglio, Milan finalmente oficializa a chegada de Deulofeu

Depois de anunciar a contratação e precisar voltar atrás, o Milan finalmente oficializou nesta segunda-feira o meia Gerard Deulofeu como novo reforço. O jogador de 22 anos do Everton assinou contrato por empréstimo somente até o fim da temporada e chega como mais uma aposta para o jovem elenco do clube italiano.

A negociação por Deulofeu, no entanto, quase ruiu nos últimos dias. Na sexta-feira passada, o Milan chegou a escrever em sua página no Twitter: "Bem-vindo, Deulofeu". Só que o Everton se apressou ao avisar que o acerto não estava selado. O Middlesbrough também estava atrás do jogador, mas, no fim, o time italiano levou a melhor.

Teria pesado a favor do Milan justamente o desejo de Deulofeu, que optou pela maior visibilidade de atuar em um dos grandes clubes da Europa. O jogador foi submetido a exames médicos pela manhã, conheceu o técnico Vincenzo Montella e posou para as primeiras fotos com a camisa do time.

Deulofeu foi revelado pelo Barcelona como grande aposta para substituir Messi no futuro. Emprestado ao Everton na temporada 2013/2014, foi negociado em definitivo em 2015 e chegou a viver bons momentos no clube inglês. A chegada do técnico Ronald Koeman, no entanto, tirou o espaço do espanhol, o que fez com que ele buscasse um novo destino.