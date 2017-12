Após início desastroso, Milan se recupera e arranca empate com Torino no Italiano

O Milan viajou até Turim e, nesta segunda-feira, arrancou um valoroso empate com o Torino, por 2 a 2. Os donos da casa começaram arrasadores, abriram 2 a 0 logo no início, mas viram o adversário reagir no segundo tempo e buscar a igualdade, pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado levou o Milan a 37 pontos, na quinta colocação que hoje lhe daria a última vaga na Liga Europa da próxima temporada. No próximo sábado, a equipe terá pela frente a difícil missão de receber o terceiro lugar Napoli. Já o Torino chegou a 30 pontos, na oitava posição, e visitará o Bologna no domingo que vem.

O confronto desta segunda foi o reencontro dos clubes, que duelaram na última quinta pela Copa da Itália, com vitória do Milan por 2 a 1. Desta vez, no entanto, o Torino que começou arrasador. Aos 20 minutos, Falque fez linda jogada pela direita e tocou para Ljajic, que finalizou errado. Mas o artilheiro Belotti, bem posicionado, desviou para a rede.

O segundo gol saiu somente cinco minutos depois. Obi brigou dentro da área e finalizou para boa defesa de Donnarumma. Mas na sobra, Falque bateu cruzado e Benassi desviou com estilo, de letra. A vantagem poderia se tornar ainda maior aos 31 minutos, quando o Torino teve pênalti a seu favor. Ljajic, no entanto, cobrou muito mal, no centro do gol, e facilitou para o goleiro adversário.

Era a chance do Torino de matar o jogo, mas, sem aproveitar, a equipe viu o Milan crescer na segunda etapa. Logo aos nove minutos, Bertolacci aproveitou bate-rebate na área e finalizou. Hart ainda fez grande defesa, mas a bola já havia cruzado a linha. E se o adversário desperdiçou um pênalti, o time visitante soube se valer da oportunidade para empatar. Aos 14 minutos, Bacca cobrou com categoria para marcar.

Imediatamente, o Torino voltou a crescer e pressionou o Milan até o apito final. Ljajic e Belotti quase marcaram em chutes próximos à área, mas erram por centímetros. Aos 43, o time visitante ainda ficou com um a menos, após a expulsão de Romagnoli, mas os donos da casa não tiveram tempo para aproveitar a vantagem numérica.