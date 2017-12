Após insultos da torcida do Sevilla, Real Madrid sai em defesa de Sergio Ramos

O zagueiro Sergio Ramos foi o principal personagem do empate por 3 a 3 do Real Madrid com o Sevilla na última quinta-feira, em confronto que classificou o time da capital para a próxima fase da Copa do Rei. Bastante ofendido pela torcida adversária, o jogador respondeu com provocação ao marcar um gol de pênalti. A polêmica ganhou espaço na Espanha, e neste sábado o Real saiu em defesa de seu atleta.

"O Real Madrid quer expressar seu apoio total e absoluto ao nosso capitão, e da seleção espanhola, Sergio Ramos, cujo comportamento é e tem sido exemplar durante toda sua trajetória esportiva e o levou a ser referência de valores para todos os torcedores do futebol e do esporte em geral", escreveu o clube em nota.

Formado no Sevilla, Sergio Ramos deixou o clube para defender o Real em 2005. No confronto de quinta, ouviu torcedores proferindo ofensas a ele e à sua mãe durante boa parte da partida, além de ter sido alvo de lançamento de objetos. Ao comemorar seu gol, o segundo do clube madrilenho, provocou a torcida rival, o que fez com que o clube sevilhano pedisse uma punição ao jogador.

"O Real Madrid é inflexível na hora de aplicar com absoluta firmeza a tolerância zero contra os violentos, sendo contundente no rechaço de quem, com sua conduta, fere gravemente a imagem que deve projetar o futebol. Este esporte deve ser um ponto de encontro e união, e não um lugar para insulto, lançamento de objetos e qualquer manifestação de violência", argumentou o Real.