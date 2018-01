Após jogar no Sport, Mark González volta ao Chile e reforça o Colo Colo

O volante Mark González chegou ao Sport com a fama de ter sido titular do Liverpool e com uma Copa do Mundo, a de 2010, no currículo. Na Ilha do Retiro, porém, sofreu várias lesões, não agradou, e acabou dispensado antes do fim do contrato. Nesta sexta-feira, foi anunciado como reforço do Colo Colo, voltando ao seu país natal.

"Estou contente, é um desafio a mais na minha carreira. Sei o que chegar a uma equipe grande do Chile. Espero que seja um grande ano para mim e para o grupo, em que esperamos cumprir os grandes desafios", comentou o jogador em sua apresentação ao Colo Colo.

Sem jogar desde o fim de agosto, González teve seu contrato com o Sport rescindido em setembro e não foi mais convocado para defender a seleção chilena. Em junho, ele estava na campanha do título da Copa América Centenário, como reserva. Seu último clube no Chile havia sido a Universidad Católica, rival do Colo Colo.