Após lesão, Dida deve ficar de fora até final da temporada

O goleiro Dida sofre de uma distensão no joelho direito que o impedirá de jogar até o fim da temporada, embora seus baixos rendimentos já o incluam na lista de jogadores que podem ser transferidos do Milan. Dida sofreu uma lesão nessa terça-feira, 1.º, e desde então, não participa dos treinos. O brasileiro não será convocado para a disputa contra a Inter neste domingo, mas mesmo se estivesse em boas condições físicas poderia ficar de fora da partida. A imprensa italiana divulgou nesta sexta, 2, que Dida não está mais nos planos do técnico Carlo Ancelotti e em junho, seguramente, passará a outro time. O Milan está em busca de outro goleiro para substituir não só o brasileiro, mas também o australiano Zeljko Kalac, atual titular. Outro brasileiro do Milan, Emerson, vítima de um problema crônico nas tíbias de ambas pernas, viajou ao Brasil para ser submetido a um tratamento de reabilitação.