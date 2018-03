Após lesão grave, Fred passa por cirurgia e pode ter alta nesta quinta-feira

O atacante Fred foi submetido a cirurgia na manhã desta quarta-feira para corrigir uma lesão no ligamento do joelho direito, informou o Cruzeiro. De acordo com o clube mineiro, a operação foi bem-sucedida e o jogador passa bem, com previsão inicial de alta para esta quinta.

Médico do clube, Sérgio Campolina se mostrou otimista ao fim da operação. Na sua avaliação, a contusão poderia ter sido mais grave. No entanto, ele não deu maiores detalhes sobre o procedimento e não confirmou o tempo previsto de recuperação.

"A lesão não foi a mais grave que poderia ocorrer. Continua sendo uma lesão que requer o cuidado pós-operatório, felizmente o tratamento cirúrgico ocorreu tudo dentro como programado, o resultado foi muito bom e a chance de sucesso é realmente muito grande", afirmou.

A estimativa inicial era de Fred, atualmente com 34 anos, poderia ficar até oito meses afastado dos gramados. Assim, retornaria ao time somente no início de 2019. Campolina não se manifestou sobre o tempo de recuperação e também não estipulou quando ele poderá iniciar a recuperação no Centro Avançado de Reabilitação Esportiva, na Toca da Raposa II.

"A cirurgia é importante, mas o mais importante é a reabilitação. O que vai definir se será bom ou ruim é a recuperação. Felizmente, o clube tem condição de fazer uma recuperação mais do que adequada", dissera o médico, no início desta semana, antes da operação.

Fred se machucou no jogo que marcava também seu retorno aos gramados após se recuperar de um problema na panturrilha direita, no domingo, na semifinal do Cruzeiro contra o Tupi. Aos 27 minutos do primeiro tempo, ele foi tentar chutar a bola, mas acabou acertando a perna do zagueiro Sidimar. Ele deixou o campo de maca e desde o início a suspeita era de lesão no ligamento do joelho.