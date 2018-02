Após levar goleada no Espanhol, La Coruña demite técnico Cristóbal Parralo

A goleada de 5 a 0 sofrida para a Real Sociedad, na última sexta-feira, significou o fim da linha para o técnico Cristóbal Parralo, que foi demitido pelo Deportivo La Coruña neste domingo. O clube anunciou a demissão em seu site oficial. O novo treinador ainda não foi definido.

+Com gol de Piqué no fim, Barcelona empata com Espanyol e bate recorde

+Real leva gol no fim, empata com Levante e estaciona em 4º lugar no Espanhol

Parralo, que estava no comando técnico do La Coruña desde outubro do ano passado, não resistiu aos maus resultados seguidos que deixaram o clube espanhol na 18ª posição, com 17 pontos, abrindo a zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da goleada sofrida para o Real Sociedad, o La Coruña acumula outros dois vexames, diante de Barcelona e Real Madrid. Pelo clube catalão, foi derrotado por 4 a 0, e humilhado pelo Real por 7 a 1 há duas rodadas. O time, aliás, não vence há sete jogos no Espanhol. A última vitória, por 1 a 0 sobre o Leganés, aconteceu na 15ª rodada.