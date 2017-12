Após longa negociação, Rafael Marques renova com o Palmeiras

Acabou a novela: Rafael Marques renovou o contrato com o Palmeiras. Após o Henan Jianye, da China, recusar três propostas do time alviverde, finalmente o acordo foi sacramentado e o jogador assinou contrato válido por duas temporadas.

Vice-artilheiro do time na temporada passada, com 15 gols, o jogador já está em Itu, onde a equipe está concentrada para pré-temporada. “Sempre deixei bem claro que o meu desejo era permanecer aqui, que é a minha casa. O ano de 2015 foi muito especial para mim e para o clube e eu não conseguia me ver fora de 2016, uma temporada com Libertadores e muita expectativa. Estou feliz demais com o acerto, me sinto muito bem aqui e, graças a Deus, tenho a chance de escrever muitas outras páginas na história deste time gigante”, disse o jogador, em entrevista ao site do Palmeiras.

A negociação foi adiante após Rafael Marques abrir mão de algumas premiações que ele teria para receber do clube chinês. O Palmeiras pagará R$ 3 milhões pelo jogador, metade do valor fixado em contrato quando ele chegou por empréstimo, no ano passado.

Com o acerto de Rafael Marques, o Palmeiras corre para definir a situação do volante Jean, que também deve ser contratado e assim, a direção deve encerrar o ciclo de contratações para a temporada. Em duas passagens pelo Palmeiras, o atacante soma 69 jogos e marcou 16 gols. Em 2015, foram 56 partidas e 15 gols marcados.