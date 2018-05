Corinthians volta a atrasar pagamento de salários dos jogadores

Como se já não bastasse o momento ruim dentro das quatro linhas, o Corinthians também precisa encarar problemas financeiros e após mais de um ano, voltou a atrasar o pagamento de salários de jogadores e funcionários do clube. O ordenado de outubro, que deveria ter sido pago no último dia 7, ainda não foi quitado e não existe previsão do problema ser resolvido.

A diretoria do Corinthians prometeu ao elenco e funcionários que quitaria tudo até o dia 14. Sem sucesso, adiou o acerto para esta quinta-feira, mas também não conseguirá cumprir o combinado. De acordo com nota oficial divulgada pelo clube, o problema se deve pelo atraso no recebimento de alguns créditos.

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que quitou grande parte de sua folha de pagamento na data prevista. Em razão do não recebimento de créditos que já deveriam ter sido pagos, houve um descompasso no fluxo de caixa do Clube, o que ocasionou que alguns atletas do Departamento de Futebol não recebessem integralmente seus vencimentos. Tal situação já está sendo devidamente solucionada e o pagamento será efetuado nos próximos dias", diz o comunicado.

O problema ocorre não só entre os jogadores profissionais como também com os atletas da base. A expectativa é que tudo seja acertado até o começo da semana que vem. A tendência é que o clube feche a temporada com as contas negativas, pois tem gasto, mês a mês, mais do que consegue arrecadar.