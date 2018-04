Após mal entendido, Centurión treina no São Paulo nesta segunda

O argentino Centurión treinou na manhã desta segunda-feira com o restante do time do São Paulo, no CT da Barra Funda, e acalmou a tensão da torcida. Na noite de domingo, o volante Souza escreveu para o colega em uma rede social para avisar sobre a mudança do horário do treino do time e disse que ninguém do clube estava conseguindo falar com o meia-atacante, recado que levou alguns são-paulinos a temerem uma nova falta dele.

"Centurión, o treino amanhã (segunda-feira) é pela manhã. Os caras lá não estão conseguindo falar com você", alertou Souza em uma postagem do argentino no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos.

Inicialmente a atividade estava marcada para a tarde, mas a comissão técnica resolveu antecipar o horário da reapresentação do elenco depois da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Centurión foi poupado da partida no último domingo e não ficou nem entre os reservas.

O argentino já se tornou um ídolo no São Paulo e foi o herói de duas importantes vitórias da equipe na Copa Libertadores. Contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, como diante do Danubio, no Uruguai, marcou gols decisivos de cabeça nos minutos finais.

Durante a fase de grupos da competição, Centurión faltou a um treino da equipe por ter perdido um voo para voltar de Buenos Aires durante uma folga. Dias depois o site do jornal esportivo argentino Olé publicou uma foto dele em uma boate da cidade. Pela ausência, a comissão técnica resolveu multar o jogador com desconto em parte do salário.

De acordo com o São Paulo, Souza escreveu para o argentino para combinar a carona para o treino. Os dois moram no mesmo prédio e costumam seguir juntos para as atividades do clube. O recado virou piada entre os torcedores, mas nesta segunda-feira o argentino integrou normalmente o trabalho em campo reduzido comandado pelo técnico Milton Cruz.