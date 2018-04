Após marcar 4 gols, Fred vê Fluminense na briga pelo título do Brasileiro

RIO - A incrível vitória do Fluminense diante do Grêmio, por 5 a 4, na última quarta-feira, no Engenhão, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, aumentou a expectativa no clube. Depois de ficar três vezes atrás no placar, a equipe carioca conseguiu a virada e sair com os três pontos, que, segundo os jogadores, mantiveram o clube na briga pelo título da competição nacional.

"Quem sonha com a Libertadores pode sonhar com o título", declarou o meia Deco. "O principal é o espírito de grupo, mesmo com as dificuldades que encontramos, conseguimos nos superar e conquistar o resultado. Estão todos de parabéns e a gente fica feliz com essa vitória que nos mantém vivos na briga pelo título", concordou o atacante Fred.

Fred, aliás, foi o grande destaque da vitória do Fluminense. Autor de quatro gols, o jogador foi bastante elogiado por Deco. "Quando a bola chega, ele marca. Às vezes você dá uma assistência e, se outro pega, não coloca para dentro", disse o meia, que recebeu o elogio de volta do atacante. "É ele (Deco) que acelera, cadencia, dita o ritmo da nossa equipe inteira e tem feito a diferença junto com o grupo, que a gente sabe que é forte".

Com o resultado da última quarta-feira, o time carioca se mantém na briga com Corinthians e Vasco pelo título brasileiro. A equipe está na terceira colocação da tabela, com 59 pontos, cinco a menos que o time paulista e três atrás do clube de São Januário.