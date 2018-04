Após marcar gol da vitória, Hugo não reclama de reserva O meia Hugo foi decisivo para o São Paulo neste domingo, quando entrou antes da metade do segundo tempo, deu mais movimentação ao time, e, principalmente, marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Ilha do Retiro. No entanto, mesmo após ser o responsável pelo sexto triunfo seguido da equipe no Campeonato Brasileiro, o jogador se manteve sereno e não reclamou de vir amargando a reserva.