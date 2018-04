Após marcar gol salvador, Nilmar iguala sua melhor marca no Espanhol

VILLARREAL - O atacante Nilmar, que marcou nos acréscimos o gol de empate do Villarreal no duelo de domingo contra o Racing Santander, chegou a 11 gols na tabela de artilharia igualou sua melhor marca na competição. A partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, terminou em 2 a 2.

O brasileiro, que ficou um mês afastado dos gramados após passar por uma cirurgia no joelho, voltou em ótima fase à equipe e balançou a rede em seus dois últimos jogos.

O artilheiro do Campeonato Espanhol é o argentino Lionel Messi, do Barcelona, com 26 gols no total, dois a mais do que o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.