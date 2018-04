Após marcar três gols, Kleber prevê bom ano no Cruzeiro O atacante Kleber marcou três gols na vitória de 6 a 0 do Cruzeiro sobre o Uberlândia, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Mineiro. Apesar de ter feito críticas a seu desempenho no primeiro tempo, o jogador afirmou que a atuação da segunda etapa deve servir de modelo para o restante do ano.