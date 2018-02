Após maus resultados, Bayern de Munique demite o técnico O Bayern Munique anunciou nesta quarta-feira a demissão de seu treinador, Felix Magath, que será substituído por Ottmar Hitzfeld até o fim da temporada. A equipe bávara começou o ano com uma derrota para o Borussia Dortmund e um empate, em casa, com o modesto Bochum, o que deixou o time mais longe dos primeiros colocados do Campeonato Alemão, Werder Bremen e Schalke, que abriram cinco pontos de vantagem. Ironicamente, Magath substituiu ao próprio Hitzfeld em julho de 2004, levando o Bayern a um título alemã e um da Copa da Alemanha. "Já não precisamos mais falar sobre o título dessa temporada. Temos de garantir a segunda ou terceira colocação", falou Magath após a derrota para o Borussia. A diretoria do clube não gostou nada da declaração, e como já estava em crise com o treinador, principalmente após a eliminação da Copa da Alemanha para o modesto Aachen, em dezembro, acabou demitindo-o.