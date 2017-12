Após "morte antecipada", Costa do Marfim enfrenta Sérvia Vítimas por antecipação do "Grupo da Morte", Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), em Munique, para decidir quem será o penúltimo colocado do Grupo C. Para os sérvios, a partida tem além de tudo o interesse financeiro: os dirigentes da Federação do país ameaçam não pagar a premiação combinada com os jogadores pela participação na Copa do Mundo se eles não mostraram ao menos "alguma dignidade". A definição foi feita pelo porta-voz da seleção, Aleksandar Boskovic. O prêmio de US$ 632 mil ficou ameaçado depois da vexaminosa goleada de 6 a 0 sofrida diante da Argentina, na última sexta-feira. "Vai ser difícil, mas vamos tentar resgatar um pouco de nosso orgulho", promete o meia Dejan Stankovic, que está se despedindo da seleção. "A Costa do Marfim não foi atacada como nós", afirmou o jogador, em referência à série de críticas feitas pela imprensa sérvia durante a fase de preparação - a grande polêmica foi a convocação de Dusan Petkovic, filho do técnico Ilija Petkovic, no lugar do contundido Goran Vucinic. O jogador não suportou a pressão e abandonou a seleção antes de viajar para a Alemanha. A Costa do Marfim era a seleção africana mais bem cotada antes da Copa, e o técnico francês Henri Michel admite que eles poderiam ter ido mais longe. "Poderíamos ter feito algo grande, mas ainda há esperanças para o futuro da equipe", disse o treinador, que vê muita importância na partida desta quarta-feira. "Temos de confirmar o belo futebol que mostramos até agora. Os melhores jogadores vão estar em campo", disse o técnico, que não contará com o atacante Drogba, a grande estrela do time, que levou dois cartões amarelos e está suspenso. "Esse jogo vai salvar nossa honra", disse Bonaventure Kalou, seu substituto. "Vamos dar tudo o que pudermos para vencer." Ficha técnica Costa do Marfim X Sérvia e Montenegro Costa do Marfim - Tizie; Eboue, Kolo Touré, Boka e Meite; Zokora, Yaka Touré, Akale e Romaric; Arouna Kone e Kalou. Técnico: Henri Michel. Sérvia e Montenegro - Jevric; Duljaj, Gavrancic, Krstajic e Dragutinovic (Dudic); Ergic, Ilic, Stankovic e Predrag Djordjevic; Milosevic e Ljuboja. Técnico: Ilija Petkovic. Árbitro: Marco Rodríguez (México) Local: Allianz Arena, em Munique Horário: 16 horas (de Brasília)