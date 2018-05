Após morte cerebral de lateral, partida do XV de Piracicaba é adiada

O XV de Piracicaba pediu e a Federação Paulista de Futebol (FPF) aceitou adiar a próxima partida do clube alvinegro pelo Paulistão, contra o Rio Claro, que inicialmente estava programada para acontecer na próxima quarta-feira. Na manhã desta segunda, a equipe de Piracicaba informou a morte cerebral do lateral-direito Canavarros.

O jogador sofreu um mal súbito na última segunda-feira, enquanto treinava com o restante do elenco do XV de Piracicaba para a disputa do Campeonato Paulista. Ele sofreu atendimento médico imediatamente e depois foi encaminhado para a Santa Casa de Piracicaba, onde teve constatado um edema cerebral.

Cannavarros ficou cinco dias e, coma induzido na UTI do Emcor de Piracicaba, em quadro considerado grave desde o início da sua internação. Na última quarta-feira, o atleta foi submetido a uma cirurgia de crânio para implante de cateter frontal direito que monitorava a pressão intracraniana, mas seguiu em coma. Nesta segunda-feira, o jogador teve sua morte cerebral confirmada.

Apesar de toda esta situação com o lateral, que estava cedido pelo Inter de Lages e brigava pela titularidade no time dirigido por Claudinho Batista, o XV de Piracicaba entrou em campo domingo, no Itaquerão, e perdeu do Corinthians por 1 a 0 na primeira rodada do Campeonato Paulista.

Com a morte cerebral confirmada, cabe à família decidir pelo desligamento dos aparelhos que mantém o coração de Canavarros pulsando. Sem clima para jogar, o XV pediu o adiamento da partida que aconteceria na tarde de quarta-feira, no Barão de Serra Negra. A partida foi adiada para 17 de fevereiro, também uma quarta-feira, sem horário definido ainda.