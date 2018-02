Após morte de O'Donnell, jogos do Motherwell são adiados

As duas próximas partidas do Motherwell pelo Campeonato Escocês foram adiadas neste domingo por causa da morte do jogador Phil O'Donnell, ocorrida no sábado. O'Donnell, de 35 anos, desmaiou em campo no final do confronto contra o Dundee United. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. O Motherwell deveria enfrentar na próxima quarta-feira, dia 2 de janeiro, o Hibernian. Depois, o clube jogaria contra o Celtic Glasgow, no domingo, dia 6. "Para qualquer um de nós, é impossível ir ao campo de treinamento ou a um estádio de futebol neste momento", conta Mark McGhee, técnico do Motherwell, que visitou a família de O'Donnell (sua mulher e seus quatro filhos). Vários torcedores também apoiaram os familiares e prestaram homenagem ao atleta em frente ao estádio do Motherwell.