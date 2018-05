Após morte de torcedor, federação decide suspender rodada do Campeonato Uruguaio

A Associação Uruguaia de Futebol anunciou na manhã deste sábado a suspensão da 11ª rodada do Campeonato Uruguaio em razão da morte, nesta sexta-feira, do torcedor Hernán Fioritto, de apenas 21 anos, após briga envolvendo torcidas do Nacional e do Peñarol, no fim de setembro.

"Por mais importante que seja o futebol para todos os uruguaios, não existe nada mais transcendente que a vida de um ser humano e jovem torcedor de futebol", justifico a Associação, em comunicado oficial.

Torcedor do Peñarol, Hernán Fioritto foi alvo de tiros de torcedores rivais no dia 28 de setembro, na cidade de Santa Lucía, no sul do Uruguai. Outros dois fãs do Peñarol foram alvejados no mesmo confronto, mas já receberam alto no hospital. Um deles chegou a permanecer internado por cerca de um mês.

A Associação de Uruguaia de Futebol decidiu suspender a rodada para homenagear o torcedor e também para causar "reflexão" sobre a violência no esporte.

"É impossível devolver a vida de Hernán Fioritto e reparar o dano e a dor causada a sua família e amigos. Mas é a partir desta dor, desgosto e impotência que todos que amamos este maravilhoso esporte temos que nos impor para pensar e refletir sobre qual é o limite da paixão, admiração e sentimento por um clube de futebol. Qual é a responsabilidade e compromisso de cada um para se divertir e não sofrer, nem padecer por ser um torcedor de futebol", registrou a entidade que administra o futebol uruguaio.