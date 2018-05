Após mudança, Santos cancela ingressos já comprados para jogo com Real Garcilaso

O Santos anunciou nesta terça-feira que os ingressos já comprados pela torcida para o confronto diante do Real Garcilaso, pela Libertadores, estão cancelados. O motivo foi a alteração do local da partida do dia 24 de maio, antes marcada para o Pacaembu e posteriormente levada para a Vila Belmiro.

Segundo o Santos, a mudança de local foi definida pela Conmebol e ocasionada por uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso porque na mesma data o Corinthians vai encarar na capital paulista o Millonarios, pela mesma competição.

"A única opção possível foi cancelar o jogo do Pacaembu no sistema e fazer um novo cadastro, agora com a venda direcionada aos lugares da Vila Belmiro, já com os valores atualizados. As vendas para esta partida serão abertas novamente ainda esta semana e todos os torcedores que já haviam comprado seus ingressos, sócios e não sócios, precisarão efetuar novamente a compra", explicou o Santos.

Este será o segundo jogo da equipe na Vila Belmiro nesta Libertadores. O primeiro foi contra o Estudiantes - vitória dos anfitriões por 2 a 0 -, pela quarta rodada desta fase de grupos. No Pacaembu, o Santos jogou pela segunda rodada, em sua estreia como mandante, e derrotou o Nacional-URU.

Nesta terça-feira, o Santos treinou novamente visando o duelo com o Luverdense, na quinta, também na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. O volante Alison ficou de fora da atividade, poupado por desgaste físico, e pode dar lugar a Renato. Outro que pode ganhar uma vaga é o lateral Victor Ferraz.