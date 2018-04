Após nascimento da filha, Kardec deve se apresentar nesta terça

Depois de ter sido liberado pela comissão técnica do São Paulo para acompanhar o nascimento de sua primeira filha, Maria, o atacante Alan Kardec é aguardado na Argentina na noite desta terça-feira, por volta das 23 horas. O São Paulo enfrenta o San Lorenzo, nesta quarta-feira, em partida decisiva pela Copa Libertadores. Alan Kardec será titular ao lado de Alexandre Pato no ataque são-paulino.

Como sua mulher havia entrado em trabalho de parto na madrugada - a criança nasceu saudável, com 3,480kg -, Kardec foi autorizado pelo técnico Muricy Ramalho a não viajar com a delegação. Existia o impasse sobre o momento da viagem do atleta rumo a Buenos Aires, pois uma greve geral, especialmente no setor de transportes, cancelou a maioria dos voos e praticamente paralisou a Argentina.

O time do São Paulo deve ter algumas mudanças em relação à equipe que perdeu para o Palmeiras por 3 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Nas laterais, Bruno e Carlinhos, considerados pela comissão técnica como ofensivos, devem perder espaço para Reinaldo e Hudson, que têm maior capacidade de marcação. No meio, Paulo Henrique deverá perder o lugar: Boschilia, Thiago Mendes e Centurión disputam a eventual vaga.