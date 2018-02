Após negociar Aubameyang, Dortmund contrata Batshuayi por empréstimo

No último dia da janela de transferências de janeiro no futebol europeu, o Borussia Dortmund anunciou a contratação de Michy Batshuayi. O atacante belga estava no Chelsea e foi cedido ao time alemão até o encerramento da temporada 2017/2018.

A chegada de Batshuayi ao Dortmund conclui uma negociação tripla de atacantes que marca o dia final da janela, pois antes o clube alemão havia vendido o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang ao Arsenal, que negociou o francês Olivier Giroud com o Chelsea.

Batshuayi, de 24 anos, explicou que chega ao Borussia Dortmund com a intenção de conquistar a sua vaga na seleção da Bélgica que vai disputar a Copa do Mundo. "Para alcançar meu grande objetivo, eu quero jogar o máximo possível e marcar muitos gols", disse, nesta quarta-feira.

Nos 18 meses em que ficou no Chelsea, Batshuayi marcou 19 gols em 53 partidas pelo clube. Porém, ele não conseguiu se firmar entre os titulares, condição que tinha no seu time anterior, o Olympique de Marselha.