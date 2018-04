Após nova derrota em casa, Jorginho pede desculpas para a torcida da Portuguesa A derrota para o Tombense por 2 a 0, na última segunda-feira, em pleno estádio do Canindé, em São Paulo, foi a gota d'água para muitos torcedores da Portuguesa, que deixaram o local bastante irritados com mais uma atuação ruim do time dentro de casa pela Série C do campeonato Brasileiro.