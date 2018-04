Após nova derrota, Ituano demite técnico Sérgio Ramirez

O técnico Sérgio Ramirez não resistiu à derrota do Ituano para o Americana, no sábado passado, e foi demitido nesta segunda-feira pelo gestor do clube, o ex-jogador Juninho Paulista.

Agora, quem assume interinamente o time na sequência do Campeonato Paulista é Doriva, ex-volante do São Paulo e da seleção brasileira. Ele vinha trabalhando como auxiliar técnico, mas já teve a experiência como treinador no ano passado, quando comandou o próprio Ituano na Copa Paulista.

Ramirez deixa o time de Itu apenas uma posição à frente da zona de rebaixamento do Paulistão, na 16.ª colocação, com oito pontos. Em nove rodadas venceu duas vezes, empatou outras duas e perdeu cinco partidas. O próximo desafio do Ituano será contra o Botafogo, no próximo domingo, em Mogi Mirim.