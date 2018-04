Após nova derrota, torcida do Inter depreda o Beira-Rio

A torcida do Internacional não reagiu bem ao nono jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Corinthians no Beira-Rio, houve confusão no entorno do estádio. Segundo informações da Rádio Gaúcha, houve tentativa de invasão dos corredores onde circulam jogadores e dirigentes. O protesto teria começado no Portão 8. A partir daí, o setor VIP e o acesso aos vestiários teria sido atacado também.

Carros no entorno do Beira-Rio também foram atacados, segundo a imprensa local. A confusão apenas parou quando a tropa de choque da polícia militar foi acionada para dispersar a confusão. Entre os principais nomes xingados pelos torcedores foi do presidente do clube, Vitorio Piffero.

O resultado de 1 a 0 para o clube paulista deixou o Internacional mais distante ainda da briga pelas primeiras colocações. O Colorado, que chegou a ocupar a liderança do Campeonato Brasileiro, hoje ocupa a 13ª posição, mais perto da zona de rebaixamento (apenas três pontos) do que da liderança (doze pontos para o Corinthians).

DIRIGENTES

A crise não deixou apenas a torcida irritada. A primeira cabeça a rolar no Beira-Rio foi do vice de futebol Carlos Pellegrini. O cartola entregou o cargo após a derrota para o Corinthians e agora a função será acumulada pelo presidente Vitorio Piffero ao lado de Pedro Affatato e Marcos Marino.