Após nova eliminação, Larghi defende planejamento do Atlético-MG

A queda nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Brasil para a Chapecoense deixou o Atlético Mineiro com apenas uma competição para disputar na sequência da temporada - o Campeonato Brasileiro - e, até agora, sem títulos conquistados. Diante de um cenário de cobrança, o técnico Thiago Larghi saiu em defesa do planejamento da equipe, o que incluiu a escalação dos reservas no jogo que culminou na eliminação na Copa Sul-Americana na semana passada. Além disso, prometeu que o time brigará pelas primeiras posições no Nacional.

"O planejamento é feito para ter a melhor equipe na temporada, com a ideia de fazer um Brasileiro bom e forte para conquistar a vaga na Libertadores e até para brigar pelo título", afirmou Larghi, em entrevista coletiva na Arena Condá, após a queda do Atlético-MG na Copa do Brasil.

Após empate por 0 a 0 em Belo Horizonte, o time precisava de uma vitória em Chapecó para avançar na Copa do Brasil. Mas não conseguiu sair de mais uma igualdade sem gols e acabou sendo eliminado na disputa de pênaltis com a derrota por 4 a 3 para a Chapecoense.

Apesar da eliminação e da falta de gols, Larghi garantiu ter aprovado o desempenho atleticano na série. Mas pediu para o elenco "virar a chave" e já pensar no clássico de sábado com o Cruzeiro, no Independência, pelo Brasileirão. "Dominamos o primeiro jogo e aqui fizemos um bom primeiro tempo. A gente tem que reunir energias e focar no jogo de sábado, no Campeonato Brasileiro. Temos tudo para fazer uma boa competição", disse.

Larghi, porém, admitiu que o Atlético-MG busca reforços no mercado para fortalecer o elenco visando a sequência do Brasileirão. "Reforços serão importantes na temporada e a diretoria está trabalhando nisso", comentou.