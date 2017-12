Após nova expulsão pelo City, Fernandinho pega 4 jogos de gancho

O brasileiro Fernandinho, do Manchester City, recebeu nesta quarta-feira uma punição de quatro jogos de suspensão por conta da expulsão na partida diante do Burnley, na última segunda-feira, pelo Campeonato Inglês.

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou em seu site oficial que não aceitou a apelação do jogador, seguindo a comissão regulatória independente, e que Fernandinho está fora de quatro jogos, independentemente da competição que disputar no país.

"A suspensão do jogador inclui a sanção padrão de um jogo adicional, pois foi sua segunda expulsão na temporada (no Campeonato Inglês)", esclareceu a entidade máxima do futebol inglês.

Com o gancho, Fernandinho vai perder a partida de sexta-feira contra o West Ham, pela Copa da Inglaterra, e os jogos contra Everton e Tottenham, ambos pelo Inglês. O quarto jogo será definido de acordo com o resultado de sexta, dependendo do avanço ou não para a próxima fase da Copa da Inglaterra.

Essa foi a terceira expulsão do brasileiro nas últimas seis partidas do City. Ele já havia levado o vermelho em jogo contra o Borussia Mönchengladbach, no dia 23 de novembro, pela Liga dos Campeões, e contra o Chelsea, no dia 3 de dezembro, pelo Campeonato Inglês.

Fernandinho também se tornou o primeiro jogador do City a ser expulso por duas vezes em uma mesma edição do Inglês desde que Mario Batoletti recebeu dois vermelhos na temporada 2011/2012 da competição.