Após nova falha, Jean reconhece ainda estar buscando ritmo ideal no São Paulo

O goleiro Jean reconheceu seu erro no gol do Red Bull, na vitória do São Paulo por 3 a 1 no último domingo, e disse ainda estar buscando seu ritmo ideal de jogo na equipe tricolor. Contra o Palmeiras, ele també foi criticado por saídas erradas com os pés e por "furadas" ao tentar bloquear cruzamentos.

+ Jardine revela 'sugestões' de Aguirre para vitória do São Paulo sobre o Red Bull

"É só meu quarto jogo e ainda estou um pouco sem ritmo", reconhece o atleta, que passou a ser titular desde que Sidão se lesionou antes da partida contra o CRB, no Morumbi, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. "Jogo a jogo venho reconquistando o ritmo no ano passado (quando era atleta do Bahia). Agora é pegar mais confiança para deslanchar."

Para Jean, a estratégia é sempre pensar no lance seguinte, para evitar prejudicar ainda mais o time, em lances como o que originou o gol do Red Bull, em que Jean errou passe e entregou a bola para a equipe rival. "Goleiro não pode errar, ou dá problema lá atrás. Mas tem de esquecer o lance e pensar no lance seguinte para não errar mais e prejudicar mais o time."

Apesar da falha, Jean sabe que ainda tem a confiança da torcida tricolor. Mesmo depois do erro, seu nome foi gritado por torcedores presentes no estádio quando o São Paulo teve falta marcada a seu favor perto da área. Em busca de confiança, Jean se reapresenta com o restante do elenco nesta segunda para iniciar a preparação o jogo de quarta, contra o CRB, em Maceió.