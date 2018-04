Após nova fase de vendas, Fifa revela 1,7 milhão de ingressos comprados para Copa

A 72 dias da Copa do Mundo, a Fifa divulgou nesta terça-feira mais um balanço sobre a venda de ingressos para o torneio na Rússia, com o fim de mais uma das etapas para aquisição das entradas. E a entidade revelou que já foram alocados 1.698.049 ingressos.

Essa etapa da venda de ingressos para a Copa do Mundo foi iniciada em 13 de março, permitindo as compras das entradas por ordem de solicitação e não por sorteio, o que levou os torcedores a assegurarem a compra das entradas em tempo real, logo após realização do pagamento da mesma.

Apenas nesse período, foram comprados 394.433 ingressos pelo site da Fifa. Os torcedores russas foram os mais ativos nesta etapa, com a compra de 216.134 entradas, segundo o comunicado divulgado nesta terça pela entidade.

Os outros dez países que mais compraram bilhetes foram Estados Unidos (16,462), Argentina (15.006), Colômbia (14.755), México (14.372), Brasil (9.962), Peru (9.766), China (6.598), Alemanha (5.974), Austrália (5.905) e a Índia (4.509), demonstrando um grande interesse dos torcedores da América Latina pela competição na Rússia.

Além disso, de acordo com o balanço apresentado nesta terça pela Fifa, 53% dos quase 1,7 milhão de ingressos adquiridos para a Copa do Mundo foram por torcedores que moram fora da Rússia.

A última fase de venda dos ingressos para a Copa começará em 18 de abril, às 6 horas (de Brasília), no site FIFA.com/tickets. Esta etapa também contará com a aquisição das entradas através da ordem de chegada, sujeito a disponibilidade.