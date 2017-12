Andros Townsend troca o Tottenham pelo Newcastle

Convocado regularmente para a seleção inglesa, o atacante Andros Townsend vai seguir sua carreira longe de White Hart Lane. Nesta quarta-feira, o jogador de 24 anos foi anunciado como reforço do Newcastle. Nenhum dos dois clubes informou o valor da transação, mas ele assinou contrato por cinco anos e meio.

Apesar de ter chegado à seleção inglesa, Townsend na verdade nunca teve a plena confiança da diretoria. Antes de ser vendido, o atacante foi emprestado para nove clubes diferentes, começando em clubes da terceira divisão (Yeovil Town, Leyton Orient e Milton Keynes Dons), passando depois pela segunda (Ipswich Town, Watford, Millwall, Leeds United e Birmingham City) e finalmente na elite (QPR, na temporada 2012/2013).

Depois, passou a ser aproveitado no Tottenham, sem, contudo, se firmar. Na atual temporada, jogou apenas três partidas no Campeonato Inglês, muitas vezes ficando fora até do banco de reservas. No Newcastle, que ocupa apenas o 18.ª lugar no Inglês, tem tudo para ser titular.