Após novo empate, Muricy elogia atuação do Palmeiras

Após o terceiro empate seguido da equipe - também ficou na igualdade com Grêmio e Atlético-MG -, Muricy preferiu ressaltar a marcação do adversário. "O Botafogo marcou muito bem também e não deu espaço para a gente trabalhar a jogada e para o passe sair redondo. Isso acabou atrapalhando bastante", continuou Muricy, que reclamou da sequência de jogos do Palmeiras na semana - dois entre quarta-feira e sábado.

"A nossa sequência de jogos nos prejudicou. Tivemos uma mini decisão com o Atlético-MG no meio da semana, enquanto o adversário teve a semana livre para treinar. Isto foi o que fez a diferença hoje [sábado]", analisou o treinador, se referindo ao empate por 1 a 1 no Mineirão.