Após novo revés, Almería demite técnico Hugo Sánchez

"Depois de analisar a situação da equipe, o presidente comunicou à Hugo Sánchez e a Sergio Egea [seu assistente] que estão destituídos do cargo", anunciou o clube em nota divulgada na noite de domingo, após reunião com o treinador.

A decisão foi tomada ainda no estádio do Espanyol após a derrota por 2 a 0. "O clube quer agradecer publicamente o trabalho e a dedicação de Hugo Sánchez e Sergio Egea durante o período de tempo que estiveram no Almería, mas a diretoria se vê na obrigação de tomar esta decisão em busca de uma reação do time", informava a nota.

Sánchez é considerado o maior jogador mexicano de toda a história. Ele conquistou por cinco vezes o Troféu Pichichi, dedicado ao artilheiro do Campeonato Espanhol, quando defendia as camisas do Atlético de Madrid e do Real Madrid.

Como treinador, começou sua carreira no comando do Pumas, onde também estreou como jogador. Na equipe mexicana, se tornou o único técnico da história a vencer dois torneios curtos de forma consecutiva no país - o Clausura e o Apertura de 2004. Dessa forma, chegou à seleção mexicana, pela qual foi o terceiro colocado na Copa América de 2007, na Venezuela.

Em seguida, foi treinar o Almería, onde chegou em dezembro de 2008. Em sua primeira temporada na Espanha, salvou o time do rebaixamento. No entanto, a equipe voltou a ficar em risco no atual campeonato, o que gerou a demissão do mexicano.