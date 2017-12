Após o susto, Hugo está de volta Depois de quase uma semana afastado, o meia Hugo retornou aos treinamentos no Corinthians nesta terça-feira e ficará à disposição do técnico Antônio Lopes para a partida de domingo, contra o Goiás, quando será decidido o Campeonato Brasileiro de 2005. Na semana passada, o jogador sofreu um desmaio durante treinamento no Parque São Jorge, numa situação que preocupou os médicos do clube. Ele se recuperou alguns minutos depois, mas foi poupado dos treinamentos nos dias seguintes e, por medida de precaução, ficou de fora da partida de domingo passado contra a Ponte Preta. Neste período, Hugo foi submetido a exames cardiológicos e neurológicos e os médicos garantem que nada foi constatado de mais grave. Por conta disso, o jogador acabou liberados para os treinamentos e poderá ser escalado no domingo se Lopes quiser. Os jogadores do Corinthians se reapresentaram pela manhã, mas só os reservas tiveram trabalho com bola. Os titulares ficaram na piscina, realizando um trabalho de recuperação muscular. Além de Hugo, a novidade do treino da manhã foi a presença do zagueiro Sebá - que está voltando ao time depois de mais um mês afastado por contusão. O jogador argentino pode até aparecer como titular no jogo de domingo, já que Betão está suspenso e não joga. Wescley também briga pela vaga. O lateral Coelho - que marcou o gol da virada contra a Ponte Preta - deverá ser confirmado como titular na lateral-direita. Ele vai ocupar a vaga de Eduardo, também suspenso.