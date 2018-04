Após oferta, Kléber diz focar Libertadores no Cruzeiro

"Estou focado aqui. Meu objetivo é entrar na Libertadores, disputar e ser campeão. Como eu fiz no ano passado, vou demonstrar a mesma vontade, a mesma garra, a mesma determinação pelo Cruzeiro", garantiu o atacante, destaque da Libertadores do ano passado, quando o Cruzeiro foi vice-campeão.

No meio da tarde, a diretoria do Cruzeiro revelou ter recebido uma oferta de empréstimo pelo atleta. O clube, porém, explicou que só negociaria o jogador por um acerto definitivo.

Depois da recusa do Cruzeiro, Kléber disse que cumprirá seus quatro anos de contrato com o clube mineiro. "Desde que assinei com o Cruzeiro, eu sabia que tinha um contrato longo. Enquanto não houver nada, vou ficar aqui como estive ano passado, com prazer de trabalhar, de jogar, respeitando todo mundo. É assim que eu vejo e assim vou ser até o último dia que ficar aqui", ressaltou.

Adaptado à capital mineira, Kléber revelou que será pai pela terceira vez, o que pesou na decisão de permanecer na cidade. "Minha esposa está grávida, felizmente. Ela é daqui, cruzeirense doente. A gente tem que pensar em tudo. É um ponto mais a somar, mas colocamos tudo na balança", explicou.