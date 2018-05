Após oito meses, Orlando City anuncia dispensa de Júlio Baptista

O Orlando City anunciou nesta quarta-feira a saída do brasileiro Júlio Baptista. O clube da Major League Soccer (MLS) tinha contrato com o jogador somente até o fim desta temporada, optou por não renová-lo e, assim, encerrou a discreta passagem do jogador de 35 anos por lá.

Júlio Baptista havia sido anunciado há exatos oito meses pelo Orlando City, no dia 23 de março. Mas a passagem pelo futebol norte-americano foi apagada. Quase sempre vindo do banco de reservas, atuou em somente 23 partidas, nas quais anotou seis gols e deu três assistências.

Além de Júlio Baptista, o Orlando City, time de Kaká, anunciou a saída de outros cinco jogadores, que também não tiveram seus contratos renovados: os defensores Kevin Alston, Luke Boden, Seb Hines e Tyler Turner e o meia brasileiro Pedro Ribeiro, que estava por lá desde 2015.

Com a dispensa, o futuro da carreira de Júlio Baptista é incerto. O jogador de 35 anos vem sofrendo com problemas físicos e atravessou péssimas temporadas nos últimos anos. Antes do Orlando City, passou sem brilho algum pelo Cruzeiro entre 2013 e 2015. O jogador ainda atuou por São Paulo, Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Roma e Málaga.