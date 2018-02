Após operação, meia Kelly fecha contrato com o Grêmio Depois de um mês de espera, a diretoria do Grêmio enfim acertou nesta quarta-feira a contratação do meia Kelly, 31. O ex-jogador do Cruzeiro foi apresentado oficialmente no Estádio Olímpico após ser avaliado pelos médicos da equipe gaúcha, uma vez que passou por uma operação no joelho direito há duas semanas. Kelly, que atuou pela última vez no Al Ain dos Emirados Árabes, só estará à disposição do técnico Mano Menezes em abril. Como foi contratado fora do prazo de inscrições, o atleta não poderá atuar no Campeonato Gaúcho e na primeira fase da Copa Libertadores da América. Com isso, ele terá mais tempo para se recuperar da cirurgia. "Fiz uma artroscopia e espero me recuperar o quanto antes, claro sem apressar as coisas", disse Kelly à Rádio Gaúcha. "Estou muito contente por voltar ao Brasil e para uma equipe grande como o Grêmio, que sempre almejou grandes objetivos. O trabalho aqui está direcionado para isso", acrescentou o meia. Apesar de ter passado por uma operação, o jogador está otimista para disputar o restante da temporada. "Sou um jogador que procuro me cuidar muito, porque o corpo é a nossa ferramenta de trabalho. No Cruzeiro, não me lembro de um jogo que tenha ficado fora por lesão. Tive um ano muito bom e joguei a maioria das partidas. Dentro dessa linha de experiência, espero poder voltar a repetir essa fase boa que tive, até melhor."