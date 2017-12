Após outro prêmio, Cristiano Ronaldo é exaltado por Zidane: 'Melhor da história'

Zinedine Zidane se rendeu ao talento de Cristiano Ronaldo e garantiu, nesta sexta-feira: "É o melhor jogador da história do futebol". A declaração do técnico do Real Madrid aconteceu um dia depois de seu comandado vencer pela quinta vez o prêmio Bola de Ouro, dado pela revista France Football, e pouco mais de um mês após o português ser eleito o melhor do mundo em 2017 pela Fifa.

"Foram ditas muitas coisas dele, e o que faz em campo é fenomenal. Outro dia, dizia que pode chegar um jogador e ficar 15 ou 20 anos e nunca faria o que ele fez. Fez história no clube e seguirá fazendo. Espero que se aposente aqui. Os números falam por si. É o melhor jogador da história do futebol", declarou.

Zidane foi um dos grandes jogadores do futebol mundial entre os anos 1990 e 2000 e também se tornou ídolo do Real, mas, segundo o próprio francês, Ronaldo já o superou. "Cristiano Ronaldo é melhor do que eu com distância, mas não tem problema, porque tive uma boa carreira."

Se Zidane está satisfeito com Ronaldo, o treinador garantiu que o português também está feliz sob seu comando e no Real Madrid. Apesar de novos rumores da imprensa espanhola sobre um possível descontentamento do craque, o técnico francês garantiu sua permanência no clube.

"Sempre tem esse mesmo debate, é o que fazem para vender notícia e para incomodar o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid e todos que amam este clube. Está feliz por estar no melhor clube do mundo e não tem discussão. Ele me disse ontem, claramente. Não há mais nada a dizer", afirmou o treinador.