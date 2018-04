Após Palmeiras, Cruzeiro também fará jogo de despedida para Alex Aposentado no fim do ano passado, o ex-meia Alex vai ser homenageado pelo Cruzeiro, time que levou à conquista da Tríplice Coroa (Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro) em 2003. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o ex-craque e o clube mineiro anunciaram um amistoso de despedida, dia 27 de junho, no Mineirão.