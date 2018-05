Após passagem pelo São Paulo, Aderllan é oficializado como reforço do Vitória

O Vitória anunciou nesta quinta a contratação do zagueiro Aderllan, que deixou o São Paulo no mês passado após sair dos planos da comissão técnica de Diego Aguirre. O zagueiro que atuava emprestado ao clube paulista pelo Valência, da Espanha, ficará no time rubro-negro até dezembro.

Aderllan teve uma passagem apagada pelo clube paulista. Jogou apenas cinco vezes desde que chegou em julho do ano passado. Era acionado em partidas para as quais era acionado um time misto ou reserva.

Apesar de ter sido pouco acionado em campo, Aderllan tinha a confiança da diretoria tricolor pela dedicação e empenho nos treinos. Mas a concorrência com Rodrigo Caio, Arboleda, Bruno Alves e Anderson Martins pesou na decisão de deixar o Morumbi.

REFORÇO NA ZAGA! O zagueiro Aderllan, de 29 anos, é o novo contratado do Leão. Com passagens de destaque pelo Braga-POR e Valência-ESP, o atleta vem por empréstimo até o fim de 2018 e estava no São Paulo. ⚽⚫ #FechadoComOECV pic.twitter.com/GrzxDmvu4B — EC Vitória (@ECVitoria) 3 de maio de 2018

O jogador já está em Salvador há mais de uma semana e a expectativa no clube baiano é de que ele já possa estar à disposição para atuar diante do Fluminense no próximo domingo no Barradão pelo Campeonato Brasileiro.