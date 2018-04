Após passar por cirurgia, Sturridge irá desfalcar Liverpool até setembro

Operado, Sturridge ficará fora de pelo menos quatro jogos da Inglaterra, incluindo três pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, e provavelmente não atuará nos dois primeiros meses da próxima temporada europeia pelo Liverpool.

Rodgers disse nesta sexta-feira que "este é um longo período de tempo fora", mas afirmou esperar "que os problemas sejam resolvidos com a operação" realizada no atleta, que disputou apenas 18 partidas nesta temporada por causa de uma combinação de lesões na coxa, na panturrilha e no quadril. "Nós prevemos que Daniel estará de volta, espero, para treinar em torno de setembro", ressaltou o comandante.

A ausência de Sturridge contribuiu para que o Liverpool acumulasse insucessos nos últimos tempos, sendo que o jogador formou na temporada passada uma forte dupla de ataque com Luis Suárez, hoje um dos astros do poderoso setor ofensivo do Barcelona. O time da terra dos Beatles hoje é o quinto colocado do Campeonato Inglês e luta por uma vaga na Liga dos Campeões - o Chelsea já se sagrou campeão por antecipação.