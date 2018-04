Após passar por cirurgia, Vilson faz primeiro treino com bola

O zagueiro Vilson foi a principal novidade do treinamento do Corinthians nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. O defensor participou pela primeira vez de um treino com bola desde que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada em março.

O zagueiro participou de um trabalho técnico em campo reduzido com jogadores titulares e reservas. Ele não demonstrou nenhuma dor ou problema físico. Segundo a preparação física do Corinthians, Vilson voltará aos treinos com bola gradualmente e não há previsão para ele retornar aos gramados.

Em 2017, Vilson participou apenas dos jogos na Florida Cup, contra Vasco e São Paulo e do amistoso com a Ferroviária, dia 1º de fevereiro, na Arena Corinthians. Sem o zagueiro e Pablo, que se recupera de lesão, o técnico Fábio Carille conta neste momento apenas com Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos para o setor.

Com poucas opções na defesa, o treinador comandou um treino tático nesta quarta-feira com Paulo Roberto improvisado na zaga. Balbuena e Pedro Henrique ficaram fazendo trabalho especial na academia. Sem goleiro, Carille comandou o treino tendo o time titular com Fagner, Paulo Roberto, Léo Santos e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô.

O meia Jadson, que se recupera de fraturas nas duas costelas, chegou a ir para o gramado, mas acompanhou a atividade de longe. Ele não deve ter condições de jogo para encarar o Vitória, dia 19, na Arena.