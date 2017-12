Após passar por Fla, Udinese e Granada em 2 meses, Samir para no Verona Destaque do Flamengo na temporada passada, o zagueiro Samir foi apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Verona para a disputa do Campeonato Italiano. Mas para chegar até lá, o defensor passou por outros dois clubes: a Udinese, que o contratou junto aos cariocas, e o Granada.