Após Paulistão, Corinthians já pensa no Boca Juniors Após a vitória por 4 a 0 sobre a Ponte Preta neste domingo, pelas quartas de final do Paulistão, os jogadores do Corinthians avisaram que já pensam no confronto com o Boca Juniors pela Libertadores, que começa na quarta-feira, em Buenos Aires. E, apesar da má fase do rival argentino, os corintianos sabem que não terão vida fácil.